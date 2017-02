Doze pessoas morreram em dois dias de Operação Carnaval no Paraná, alerta PRF

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

(foto: Divulgação/PRF)

Doze pessoas perderam a vida nas rodovias federais do Paraná entre a zero hora de sexta-feira (24), quando começou a Operação Carnaval, e as 14 horas deste sábado (25). Um balanço parcial das primeiras 38 horas de operação foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O número de mortes registradas já é 50% superior ao verificado em todos os seis dias de operação no Carnaval de 2016, quando oito pessoas morreram no estado.

A Operação Carnaval 2017 da PRF vai até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (1).

Sete das 12 mortes ocorreram em dois acidentes. O primeiro deles foi registrado na BR-376, em Nova Esperança, na madrugada de sexta-feira. Três pessoas morreram após um caminhão que transportava leite sair de pista e capotar.

O segundo ocorreu na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, na madrugada deste sábado. Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal. Um dos veículos envolvidos teria feito uma ultrapassagem em um local onde a manobra é proibida pela sinalização.

Entre as causas dos acidentes com mortes registrados na operação em curso estão ultrapassagem indevida, desatenção e excesso de velocidade.

"O motorista que ultrapassa os limites de velocidade, bebe antes de dirigir ou faz ultrapassagens proibidas não apenas desrespeita o Código de Trânsito. Ele coloca em risco a própria vida e a dos outros motoristas e passageiros", observa o chefe substituto da Seção de Policiamento e Fiscalização da PRF no Paraná, Roderjan Rodrigues. "Respeitar as leis de trânsito significa não colocar a vida de ninguém em risco."

Os tipos de acidente que resultaram em vítimas mortas foram colisão frontal, capotamento, colisão traseira e atropelamento.

O balanço final da operação será divulgado pela PRF na manhã da próxima quinta-feira (2).



Números da fiscalização — Entre os focos da operação da PRF estão o combate à embriaguez ao volante, o controle de velocidade através de radares portáteis e a fiscalização de ultrapassagens indevidas.

Os dados preliminares da PRF mostram que ao menos 39 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas nas rodovias federais do Paraná. Este número mantém a média do Carnaval 2016, de um flagrante de embriaguez por hora no estado.

Pelo menos outros 171 foram multados por ultrapassagens proibidas. E mais de 2,8 mil, flagrados acima da velocidade máxima por radares portáteis, operados por agentes da PRF.

Nessas primeiras horas de operação, policiais rodoviários federais flagraram vários veículos a velocidades superiores a 150 km/h. Um deles foi fotografado a 175 km/h na BR-277 em Cascavel, onde o limite é 110 km/h. Outro, a 148 km/h em um trecho de Foz do Iguaçu da mesma rodovia onde a velocidade máxima é 80 km/h [confira as imagens abaixo].