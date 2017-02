Grupo caçoa de políticos e tem fantasias apreendidas pela PM

Confusão entre PM e foliões (foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A troça carnavalesca Empatando tua Vista teve as fantasias e todo material apreendido por soldados da Polícia Militar. O vídeo publicado nas redes sociais mostra a ação dos agentes recolhendo o adereço na ponte 6 de Março, área central do Recife, quando seguiam para o Galo da Madrugada. Esta é a segunda vez que o grupo tem os adereços apreendidos pela PM.

A troça faz uma crítica à especulação imobiliária no Estado e a Paulo Câmara (PSB) e Geraldo Júlio (PSB), governador de Pernambuco e prefeito do Recife, respectivamente. "A PM está prendendo fantasias. Tudo porque a gente é uma troça contra o governador e contra o prefeito", diz o folião que flagrou a ação. Ainda na internet, outras pessoas questionam se a ação é legal. Representantes do grupo denunciaram o caso à Corregedoria da polícia. À imprensa, a PM informou que não reconhece tal procedimento e que vai apurar os fatos.