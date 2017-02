Austríaco vai à final do Aberto do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal favorito ao título, o austríaco Dominic Thiem, 23, atual número 8 do ranking mundial, avançou para a decisão do Aberto do Rio de uma maneira categórica. Na tarde deste sábado (25), ele derrotou sem dificuldades o espanhol Albert Ramos-Vinolas (25º da classificação) por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4), em uma hora e 22 minutos, na quadra montada no Jockey Clube do Rio.

Na final, que ocorre neste domingo (26), ele enfrentará o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud e outro espanhol, Pablo Carreño Busta -que será realizado ainda neste sábado. Apontado como um dos expoentes da nova geração, Thiem pode conquistar no Rio o oitavo título de sua carreira e o seu primeiro nesta temporada. Mais do que isso, com mais uma taça ele pode retificar a imagem de um tenista que está entre os melhores, mas que não consegue decolar.

Dos sete troféus que tem em sua coleção, nenhum foi obtido em Masters 1.000. Somente um -em Acapulco, no ano passado- era em ATP 500, mesmo nível do campeonato organizado no Rio. Na temporada passada, ele alcançou pela primeira vez a semifinal de um torneio de Grand Slam, em Roland Garros, mas parou no então líder do ranking, Novak Djokovic.

Parecia um resultado auspicioso, mas nos dois Grand Slams subsequentes ele não correspondeu às expectativas. Terminou eliminado na segunda rodada tanto em Wimbledon quanto no Aberto dos Estados Unidos. Ele preferiu não disputar os Jogos Olímpicos do Rio pelo fato de o torneio não distribuir pontos para o ranking. Neste ano, ele caiu nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro.

Contra tenistas do top 10, ele venceu somente seis dos 24 jogos que disputou. Após a derrota do japonês Kei Nishikori (número 5 do ranking) para o brasileiro Thomaz Bellucci, o holofote da chave masculina do Aberto do Rio se voltou para ele. Neste domingo, ele quer confirmar as expectativas.