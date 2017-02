Indicada, Natalie Portman não vai à cerimônia do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Natalie Portman, indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel em "Jackie", de Pablo Larrain, disse neste sábado que não vai à cerimônia do Oscar, que acontece no domingo. Ela também não participa da entrega do Independent Spirit Awards, neste sábado. Segundo o comunicado da atriz, devido à gravidez, ela não poderá comparecer às cerimônias. Grávida de seu segundo filho com o bailarino e coreógrafo francês Benjamin Millepied, a atriz deve dar à luz no mês de março.