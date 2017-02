Santos vence Botafogo-SP por 2 a 0 na Vila Belmiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 neste sábado (25), na Vila Belmiro, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Vitor Bueno e Rafael Longuine marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Santos registra 10 pontos no campeonato. Já o Botafogo-SP segue com 7 pontos marcados até o momento.

Durante o primeiro tempo, o Santos teve mais chances de marcar gols do que o time de Ribeirão Preto, com boas jogadas de Bruno Henrique e Leandro Dozinete. Mas nenhuma delas foi finalizada, deixando a partida estacionada no 0 a 0. O segundo tempo teve início com a troca de Yuri por Cléber, no Santos. Aos 10 minutos foi feita a segunda mudança no time santista, com a saída de Leandro Donizete e a entrada de Rafael Longuine.

Apesar de um segundo tempo mais agressivo, foi só aos 17 minutos que Vitor Bueno marcou o primeiro gol da partida para o Santos, aproveitando uma sobra do ataque de Ricardo Oliveira. O segundo gol veio aos 46 minutos com jogada de Rafael Longuine. Até a partida deste sábado, os dois times tinham resultados semelhantes no Campeonato Paulista: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O jogo também marcou o retorno do atacante santista Ricardo Oliveira, que ficou afastado por mais de uma semana para preparo físico.

SANTOS Vladimir, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri (Cleber Reis) e Zeca; Leandro Donizete (Rafael Longuine), Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique (Arthur Gomes), Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior

BOTAFOGO-SP Neneca; Samuel Santos, Caio Ruan, Filipe e Fernandinho; Bileu, Marcão Silva, Diego Pituca (Fernando Medeiros) e Rafael Bastos (Bernardo); Francis e Wesley (Kauê). Técnico: Moacir Júnior

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP) Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Vitor Carmona Metestaine (SP) Público: 5.208 torcedores

Cartões amarelos: Bruno Henrique (SAN); Fernandinho e Fernando Medeiros (BOT) Gols: Vitor Bueno, aos 17min; Rafael Longuine, aos 46min do segundo tempo