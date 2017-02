Hostilizado, Doria se exalta e chama folião de 'filho de Lula'

Doria (foto: Divulgação/Capital.sp.gov.br/Leon Rodrigues/Secom)

JÚLIA ZAREMBA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), foi hostilizado durante sua passagem pelo bloco Pasmadinho, em Pinheiros (zona oeste da capital), no início da tarde deste sábado (25). Quando já se preparava para ir embora, um folião gritou: "Volta pra casa, seu burguês de merda".

Doria se exaltou e respondeu: "Filho de Lula". Antes, um grupo já tinha protestado contra o prefeito. "Faz parte, tudo é Carnaval. Eu respeito muito pessoal do PT, os lulistas, os dilmistas. Não tenho problema algum", respondeu ele.

Doria chegou à rua Padre Carvalho às 12h15 -não às 11h, como constava em sua agenda oficial- e ficou no bloco até 12h40. Cercado por seguranças, manteve distância do carro de som, onde havia a maior concentração de pessoas, e caminhou pela parte mais tranquila do desfile.

Junto com os protestos, famílias aproveitaram o encontro para bajular Doria. "Nunca vi um prefeito trabalhar tanto", disse um homem. Outra mulher falou que era "fã de carteirinha" do empresário. "Viva os coxinhas!", gritou ainda um folião. "Acho ótimo. Os blocos de rua vão ser incentivados e até ampliados no ano que vem. Isso é muito saudável, só é preciso ter um pouquinho de regra para não haver prejuízo para as pessoas que moram nos bairros", afirmou o prefeito.