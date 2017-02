Linense vence o Santo André na abertura da rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando no ABC, o Linense venceu o Santo André por 2 a 0 na manhã deste sábado (25), no Bruno José Daniel, na abertura da sexta rodada do Estadual. Gabrielzinho e Pio fizeram os gols da partida ainda na primeira etapa. Com a vitória, a equipe de Lins chega a sete pontos e embola a classificação do Grupo B, liderado pelo São Paulo. Já o Santo André segue na penúltima posição do Grupo C, com seis pontos. São Bento marca nos acréscimos e vence a primeira no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gol nos acréscimos, o São Bento venceu o Red Bull Brasil por 1 a 0 neste sábado (25), no estádio Walter Ribeiro. Gabriel Santos, de cabeça, fez o gol da vitória -a primeira do time de Sorocaba neste Estadual. Apesar do resultado, o São Bento segue em último lugar no Grupo C, com quatro pontos. Já o Red Bull permanece na penúltima posição do Grupo B, com cinco pontos. Audax bate o Ituano em Osasco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Audax voltou a vencer após quatro rodadas, neste sábado (25), ao bater o Ituano por 3 a 0, no estádio José Liberatti. Gabriel Leite, Léo Artur e Felipe Rodrigues fizeram os gols do time de Osasco -que segue na última posição do Grupo D, mas chega a sete pontos e embola a classificação da chave. Sem vencer há três jogos, o clube de Itu permanece com oito pontos, mas pode deixar a vice-liderança do Grupo A.