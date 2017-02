Equipes empatam sem gols, e Fluminense avança à final contra o Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense tinha feito uma ótima campanha na primeira fase da Taça Guanabara, mas decepcionou muito na semifinal, neste sábado. O time de Abel Braga empatou com o Madureira por 0 a 0 e só conseguiu a classificação para a final porque tinha a vantagem do empate. O volante Douglas foi expulso no 2º tempo e por pouco o Madureira não venceu. Agora o Fluminense vai enfrentar o Flamengo, que derrotou o Vasco, na final da Taça Guanabara. O começo do jogo foi aberto, pois o Fluminense chegou ao ataque com jogadas de velocidade, mas não marcou bem. Isto permitiu que o Madureira também criasse perigo, mas com erros nos últimos passes. Depois do 0 a 0 morno no 1º tempo, a partida esquentou na etapa final. O Fluminense reclamou de um pênalti não marcado em Richarlison. O Madureira desperdiçou duas grandes chances de gol em finalizações de Júlio César e Esquerdinha. O Fluminense até tinha mais domínio de jogo até os 27min, quando Douglas foi expulso. Isso gerou uma pressão imediata do Madureira, mas uma retranca bem formada garantiu a classificação do time de Abel Braga. Expulsão de Douglas O primeiro cartão amarelo do volante foi aos 17min do 2º tempo, por reclamação. Dez minutos depois, ele puxou Ruan para segurar um contra-ataque, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Gustavo Scarpa Aos 42min do 1º tempo, Douglas Lima deu um carrinho violento em Gustavo Scarpa, que caiu com dores no tornozelo. Os jogadores pediram expulsão do meia do Madureira, mas ele só recebeu cartão amarelo. O meia do Fluminense teve que ser substituído no intervalo. Marquinhos entrou no lugar. No mesmo tempo o técnico do Madureira, PC Gusmão, optou por tirar Douglas Lima do jogo e colocar Esquerdinha em campo. Gramado ruim e pouco público O Estádio Los Larios foi um palco pouco digno para uma semifinal de Taça Guanabara. O gramado estava muito ruim e poucos torcedores (2.399) foram até o local para ver o jogo. FLUMINENSE Júlio César, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo Pelé; Douglas, Jéferson Orejuela, Gustavo Scarpa (Marquinhos), Junior Sornoza e Wellington Silva (Richarlison); Henrique Dourado (Pierre). Técnico: Abel Braga MADUREIRA Rafael Santos, Ruan, Diego Guerra, Jorge Fellipe e Wellington Saci; Leandro Carvalho, Rezende, Luciano Naninho (Jefferson Maranhão) e Douglas Lima (Esquerdinha); Julio Cesar (Soares) e Souza. Técnico: PC Gusmão Estádio: Los Larios, em Xerém (RJ) Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda Cartões amarelos: Renato Chaves (F), Douglas Lima (M), Henrique Dourado (F), Douglas (F), Jorge Fellipe (M), Souza (M), Diego Guerra (M), Luciano Naninho (M) Cartão vermelho: Douglas (F)