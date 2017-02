Dorival rebate críticas e desabafa após Santos quebrar série sem vitórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com serenidade, mas firmeza. Assim foi o discurso do técnico Dorival Júnior, após a vitória do Santos sobre o Botafogo-SP por 2 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Paulista. O comandante santista fez um desabafo contra as críticas sobre seu time (e o seu trabalho), que pressionaram o elenco após a série de três partidas sem vitórias. "Não lembro de uma vitória que não fosse convincente do Santos sob o meu comando. Sempre que jogamos no nosso nível as coisas aconteceram. Esse foi o primeiro momento ruim praticamente desde 2010. Mas isso [críticas] é no futebol brasileiro, não só no Santos. Do dia para a noite você não tem mais valor, as coisas não são mais lembradas. Lamentável. Esse é a cultura de um povo que não tem cultura", afirmou Dorival Júnior em entrevista coletiva na Vila Belmiro, após a partida. Durante a semana, um grupo de torcedores organizados compareceu ao CT Rei Pelé para cobrar o elenco de jogadores. No entanto, a conversa aconteceu apenas com Dorival Júnior e representantes da comissão técnica, como o auxiliar Serginho Chulapa. No ar estava a insatisfação pelo desempenho recente do time, que vinha de derrotas para São Paulo e Ferroviária, além de empate sem gols com o Ituano. Neste sábado, mesmo com a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, os torcedores organizados voltaram a cobrar o time. Ao final da partida na Vila Belmiro, os jogadores santistas deixaram o gramado escutando gritos de "Libertadores é obrigação" – o Santos estreia na competição sul-americana no dia 9 de março. Dorival rebateu mais esse instante de pressão. "Obrigação é o Campeonato Paulista, competição que a gente disputa neste momento, estamos focados nela. Eles entraram no CT para falar jogadores, mas não tiveram a autorização de falar com os jogadores. Foi uma conversa dentro de uma tranquilidade, de um equilíbrio", comentou o treinador. "Tem a cobrança pela Libertadores, temos consciência disso. O torcedor pode ficar sossegado, que o nosso time terá a honradez e a vibração para encarar tudo em qualquer situação, qualquer circunstância. É só o time se recompor daqui a pouco, com calma, e normalmente os resultados voltarão a acontecer como eles se acostumaram a presenciar. Não vai demorar, não", concluiu Dorival Júnior. Após a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto neste sábado, o Santos volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Corinthians em Itaquera, pelo Campeonato Paulista.