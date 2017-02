Abel diz que Scarpa não preocupa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de passar muito sufoco contra o Madureira, o Fluminense se classificou e já pode focar na final da Taça Guanabara. O técnico Abel Braga comentou sobre dois assuntos que preocupam o clube, mas deu mensagens otimistas. Primeiro Abel fez um rápido diagnóstico sobre como está Gustavo Scarpa, que sofreu uma pancada dura no 1º tempo e teve que sair do jogo. Ele acredita que o meia poderá disputar o clássico normalmente: "foi uma pancada. Para a final, não tem preocupação. Eu perdi o jogador no jogo, mas não foi por ele que jogamos mal não".

O técnico também comentou sobre uma polêmica que deve se arrastar pelos próximos dias: o local onde será realizada a final da Taça Guanabara. Abel acredita que o Fluminense não tem que aceitar a realização do clássico no Rio de Janeiro, pois isso forçará a decisão com torcida única.

"Tem clássico mais legal do que Fla-Flu? Pena não ser no Maracanã, que virou depósito de lixo. Tem de bater o pé como o Eurico fez e não jogar com torcida única. Um clássico desse com torcida única não dá". Abel acredita que o Flamengo será apontado como favorito na partida: "o time deles é melhor, joga um ano junto com mesmo treinador. Mas meu time não será o que foi hoje. Vamos dentro".