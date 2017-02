Zé Ricardo exalta vitória 'simbólica' sobre Vasco

BERNARDO GENTILE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Absoluto em campo, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 sem muita dificuldade neste domingo, em Volta Redonda, e avançou para a final da Taça Guanabara. O técnico Zé Ricardo deixou clara a satisfação com o desempenho da equipe após eliminar o rival que não ganhava há 9 jogos. "Tem um simbolismo grande. O Vasco é um grande time, é um clássico e isso fala por si só. Poderiam empatar e complicar o confronto então tinha que matar o jogo logo, o que não conseguimos. Mas a maioria do tempo conseguimos controlar o jogo e está todo mundo de parabéns pelo desempenho", disse Zé Ricardo. "Conseguimos controlar bem a partida, principalmente no segundo tempo. Não só a vitória, mas pelo que foi jogado. Conseguimos colocar em prática o que temos ideia de jogo e estou muito feliz com o que vi em campo", completou o treinador do Flamengo. No próximo domingo, o Flamengo encara o Fluminense na decisão da Taça Guanabara. Ainda sem local definido, nem o time rubro-negro, nem o clube tricolor terão vantagem do empate. Em caso de igualdade a taça será definida nos pênaltis. "Já pensando na final, o Fluminense passou pelo Madureira e mais uma vez não levou gol. Vai impor dificuldade, mas temos a semana inteira para trabalhar. Semana intensa e com inteligência para fazer grande final", finalizou.