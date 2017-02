Prass diz que árbitro acertou em voltar o pênalti

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Prass se envolveu em uma polêmica durante a partida contra a Ferroviária, neste sábado. O goleiro do Palmeiras defendeu o pênalti de Alan Mineiro, mas o árbitro mandou a cobrança voltar, pois o arqueiro havia se adiantado. Em entrevista depois da partida, o goleiro disse que o árbitro acertou na decisão. "Ele deu paradinha e é normal o goleiro colocar o corpo para frente. Não adiantei para ganhar espaço, mas ele cumpriu a regra à risca e acabou tendo uma rigidez, mas ele não estava errado, só faltou maleabilidade", afirmou.

Na nova cobrança, Alan Mineiro balançou as redes de Prass. Irritado, o goleiro chutou a bola para longe, o que gerou um pedido de cartão amarelo por parte dos jogadores da Ferroviária. O árbitro, porém, optou por adverti-lo apenas verbalmente, evitando o segundo cartão, que resultaria na expulsão do goleiro. "Fique p... da vida naquele momento, mas não chutei a bola em cima de ninguém", justificou. Sobre a atuação do Palmeiras na vitória por 4 a 1, Fernando Prass disse que o time foi bem, apesar de um momento de instabilidade. "Tirando 10 minutos que demos uma oscilada, jogamos bem", completou.