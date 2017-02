"Espero marcar muito mais", diz Borja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia de Miguel Borja foi de alegria para os palmeirenses. O atacante balançou as redes na vitória por 4 a 1 sobre a Ferroviária, neste sábado (25). Logo após a partida, o colombiano não teve nem tempo de respirar, já se encontrou com um pedido de troca de camisa, vindo de um dos jogadores da Ferroviária. Em entrevista depois do duelo, o colombiano se disse feliz com a chegada ao Palmeiras e afirmou esperar marcar mais vezes.

"Contente, feliz, agradecido. A vontade de jogar era muita e estou contente. Espero que saiam muitos gols, muitos. Agradecer a torcida que me apoiou, estou muito feliz", disse à Rádio Globo.

Mais tarde, em conversa com a "ESPN", Borja revelou um trato feito com Eduardo Baptista. "Disse ontem (sexta-feira) ao professor que queria jogar. E ele me disse que se não marcasse, ia me colocar para treinar no Carnaval". O resultado mantém o Palmeiras na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, com 12 pontos. Na próxima rodada, os comandados de Eduardo Baptista visitam o Red Bull, na sexta-feira (3).