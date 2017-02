Brigas interrompem desfile da Banda de Ipanema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por duas vezes o desfile da Banda de Ipanema teve de ser interrompido por causa de confusões na noite deste sábado (25), na rua Joana Angélica, uma das principais do bairro. As brigas tiveram início quando o cordão de seguranças particulares que isola foliões que pagaram por camisetas oficiais tentavam impedir outras pessoas de se aproximarem do bloco. Incomodados com a truculência dos seguranças, os foliões que não tinha a camisa do bloco revidaram os empurrões, o que gerou brigas generalizadas e correria. Acalmados os ânimos, a banda voltou a tocar, mas teve de ficar parada por 20 minutos para se reorganizar. Agora, segue de volta à Praça General Osório, local de encerramento.