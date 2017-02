(foto: Reprodução/Facebook)

FERNANDA EZABELLA LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - O longa de terror "A Bruxa", de Robert Eggers, sobre uma família religiosa que encontra forças sobrenaturais na sua fazenda no século 17, ficou com os prêmios de melhor filme de estreia e roteiro de estreia no Spirit Awards, premiação do cinema independente dos EUA, que acontece neste sábado (25) na praia de Santa Mônica, em Los Angeles.

O filme é produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, que também foi responsável por outros filmes independentes norte-americanos recentes, como "Frances Ha" (2015), e brasileiros, como "O Filho Eterno" (2016).

O evento, que é transmitido ao vivo no Brasil pelo canal a cabo A&E, acontece na véspera do Oscar e prestigia produções feitas com orçamento de até US$ 20 milhões.

Outros vencedores do Spirit Awards até agora foram "Moonlight - Sob a Luz do Luar", com melhor fotografia, roteiro, montagem e elenco, "O.J.: Made in America" com melhor documentário, e "A Qualquer Custo" com melhor ator coadjuvante para Ben Foster.