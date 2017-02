Pela primeira vez, Claudia Leitte desfila de graça em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques e Saulo Fernandes, este ano foi a vez de Claudia Leitte estrear um desfile sem cordas que separam os foliões no carnaval de Salvador. A loira iniciou o seu desfile para o "folião pipoca", aquele que não paga por um abadá (camisa que vale como ingresso) para acompanhar o trio elétrico de perto, no final da tarde deste sábado (25) no circuito Barra-Ondina.

A bordo de um trio elétrico caracterizado como navio, com âncoras e boias penduradas, Claudia foi acompanhada por uma multidão de foliões. Sem os abadás, muitos foliões vestiram adereços e fantasias para acompanhar o desfile. Membros de fã-clubes da cantora carregavam faixas com declarações de amor.

No trio, Cláudia cantou sucessos de sua carreira como "Extravasa" e "Claudinha Bagunceira" e a atual música de trabalho "Taquitá". Também desfilaram no circuito Barra-Ondina o cantor Bell Marques, a banda Timbalada e Ivete Sangalo.