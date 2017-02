São Paulo vacila no final e tropeça diante do Novorizontino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo viu o time da casa crescer no final da partida e cedeu o empate ao Grêmio Novorizontino na noite deste sábado (25) por 2 a 2. No lugar de Lucas Pratto, Gilberto atuou bem, mas o Tricolor não conseguiu segurar a vitória. Com o empate, o Tricolor ficou com 11 pontos e permaneceu na liderança do Grupo B. Enquanto isso, o Novorizontino soma sete pontos e é o vice-líder do Grupo C.

Na próxima rodada do Paulistão, o Tigre encara o Linense no próximo sábado (4), às 16 horas (de Brasília), no estádio Gilbertão. Enquanto isso, a equipe comandada por Rogério Ceni recebe o São Bernardo no domingo (5), às 16 horas, no estádio do Morumbi.

DENIS Rogério Ceni deu uma chance a Denis, que iniciou como titular no confronto deste sábado. O goleiro já começou dando sustos. Aos dois minutos do primeiro tempo, Lugado recuou para o arqueiro tricolor e demorou para chutar, então a bola bateu em um atleta da equipe adversária. Apesar disso, com exceção do susto inicial, Denis fez uma boa partida, e se destacou com defesas importantes.

GILBERTO Esse soube aproveitar a chance do professor Rogério Ceni. No lugar de Lucas Pratto, o atacante recebeu na área após tabela entre Bruno e Shaylon e, aos 29 minutos do primeiro tempo, mandou para o fundo nas redes, inagurando o placar para o São Paulo. Além disso, o jogador assustou a defesa do Novorizontino com passes perigosos.

CHUVA A chuva forte que caiu em Novo Horizonte prejudicou muito o gramado do estádio Jorge Ismael de Biase. A bola rolou com grande dificuldade e fez a qualidade da partida cair,já que os jogadores não conseguiam trocar passes com qualidade e, por consequência, dar continuidade às jogadas.

EMPOLGOU Animado com o gol, o São Paulo partiu para cima dos anfitriões. Aos 34 da etapa inicial, Gilberto, muito bem na partida, tocou para Shaylon, mas a zaga conseguiu tirar. Apesar disso, Gilberto apareceu novamente no rebote e, dessa vez, tocou para Neilton, que mandou para fora.

ESTREIA O São Paulo retoronou com alteração para o segundo tempo. Jucilei, o estreante da noite, entrou no lugar de Shaylon. Jucilei foi participativo, mas a torcida reparou em outra coisa: na forma do novo volante do Tricolor.

TRICOLOR AMPLIA Aos seis minutos do segundo tempo, o São Paulo ampliou. Após lançamento da defesa, Gilberto tocou de cabeça para Thiago Mendes ficar sozinho com o goleiro e mandar para o gol.

VACILO Aos 22 minutos do segundo tempo, Roberto entrou na área e Breno fez falta. O árbitro marcou penalidade máxima. O próprio Roberto foi para a cobrança e o Novorizontino descontou.

OSÓRIO Rogério Ceni seguiu o estilo do ex-técnico do São Paulo Juan Carlos Osório. Aos 26 da etapa complementar, o atual comandante do São Paulo mandou um recado para João Schmidt através de um papel.

EMPATOU Mesmo com Denis fazendo boas defesas diante de uma pressão final do Novorizontino, o São Paulo sofreu o gol de empate aos 43 minutos do segundo tempo, com Railan.

GRÊMIO NOVORIZONTINO Tom; Railan, Domingues, Guilherme, J. Lucas, Doriva, Roberto, F. Gabriel (Arthur), Henrique (Everaldo), Cleo e Alê (Nilson). T: Dilceu Rocha Júnior

SÃO PAULO Denis; Bruno, Lugano, Breno e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes, Araruna e Shaylon (Jucilei); Neilton (Luiz Araújo) e Gilberto (Chavez). T.: Rogério Ceni

Estádio: Jorge Ismael de Biasi, em Mirassol

Árbitro: Salim Fende Chavez

Cartões amarelos: Buffarini, Breno (São Paulo); Cléo Silva (Grêmio Novorizontino)

Gols: Gilberto, aos 29 min do primeiro tempo e Thiago Mendes aos 6 min do segundo tempo, para o São Paulo; Roberto, aos 22 min, e Railan aos 43 min do segundo tempo, para o Novorizontino