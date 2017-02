SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não foi uma apresentação de gala, mas o suficiente para a Ponte Preta passar o Carnaval na zona de classificação para a próxima fase, na segunda posição do grupo D, com 11 pontos, um a mais que o Santos. O único gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, em jogo realizado às 19h30 deste sábado (25) no Moisés Lucarelli, foi marcado pelo atacante Lucca, em bela jogada que recebeu ainda no meio campo, arrancou com a bola, driblou dois zagueiros e chutou para o gol.