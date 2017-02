Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 35 milhões

(foto: Arquivo Bem Paraná)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1907 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (25), em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 35 milhões. Os números sorteados foram: 03, 25, 35, 38, 44, 48.

Pela quina, 55 apostas ganharam R$ 42.855,91.

Outras 4.353 apostas levaram R$ 773,54 pela quadra.

QUINA O concurso 4321 da Quina também acumulou. Os números sorteados foram: 08, 34, 42, 56, 57.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 106 apostas ganhadoras, R$ 3.680,06

Terno - 3 números acertados - 5.867 apostas ganhadoras, R$ 99,98

Duque - 2 números acertados - 132.928 apostas ganhadoras, R$ 2,42

TIMEMANIA O concurso 999 da Timemania também não teve vencedor na principal faixa de premiação. As dezenas sorteadas foram: 02, 50, 56, 67, 71, 74, 80. O time do coração foi o Flamengo/RJ

Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 61.864,62

5 números acertados - 138 apostas ganhadoras, R$ 640,42

4 números acertados - 2.610 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 26.004 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - Flamengo/RJ - 43.570 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA Ninguém acertou as seis dezenas de nenhum dos concursos 1613 da Dupla-Sena.

Confira os números sorteados e o rateio:

1º sorteio - 15, 17, 21, 39, 41, 44

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 5.066,23

Quadra - 4 números acertados - 844 apostas ganhadoras, R$ 89,18

Terno - 3 números acertados - 16.480 apostas ganhadoras, R$ 2,28

2º sorteio - 22, 27, 30, 32, 35, 44

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 75.083,47

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 3.486,76

Quadra - 4 números acertados - 750 apostas ganhadoras, R$ 100,35

Terno - 3 números acertados - 15.883 apostas ganhadoras, R$ 2,36

A Caixa também sorteou os bilhetes do concurso 05157 da Loteria Federal.

Confira os principais prêmios:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º 20043 - 700.000,00

2º 30494 - 38.000,00

3º 27888 - 32.000,00

4º 85014 - 28.000,00

5º 12384 - 24.048,00