"Moonlight" é destaque no Oscar independente

FERNANDA EZABELLA LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - "Moonlight - Sob a Luz do Luar", sobre a turbulenta trajetória de um garoto negro numa periferia de Miami, ganhou as principais categorias da 32ª edição do Spirit Awards, premiação do cinema independente dos EUA, que aconteceu neste sábado (25) na praia de Santa Mônica, em Los Angeles.

Além de melhor filme e direção para Barry Jenkins, o longa ficou com melhor roteiro, fotografia, montagem e elenco. O Spirit Awards, que prestigia produções feitas com orçamento de até US$ 20 milhões, acontece na véspera do Oscar, no qual "Moonlight" também compete a oito prêmios. Feito com orçamento de US$ 5 milhões, o filme venceu melhor drama do Globo de Ouro.

Nos últimos três anos, os vencedores do Oscar e do Spirit Awards coincidiram: "Spotlight - Segredos Revelados" (2016), "Birdman" (2015) e "12 Anos de Escravidão" (2014). No entanto, o principal favorito ao Oscar deste ano, "La La Land" não concorreu ao Spirit Awards por ter orçamento de US$ 30 milhões. Isabelle Huppert, de "Elle", e Casey Affleck, de "Manchester à Beira Mar", receberam os prêmios de melhor atriz e ator.

A atriz francesa interpreta Michèle Leblanc, uma executiva durona numa firma de vídeo game que é estuprada em casa. O filme é dirigido por Paul Verhoeven. Ao ser questionada sobre o que a atraiu ao papel de Michèle, ela afirmou que foi sua personalidade. "Tudo. Ela é tudo. Ela é uma pessoa forte, não é uma vítima. Ela é feroz, independente", disse. Ben Foster, de "A Qualquer Custo", e Molly Shannon, de "Other People", dirigido por Chris Kelly, do "Saturday Night Live", ficaram com os prêmios de melhor ator e atriz coadjuvantes.