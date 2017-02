Mancha Verde é a primeira a desfilar no segundo dia do Carnaval em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De volta ao Grupo Especial, a Mancha Verde abre o carnaval de São Paulo com enredo Zé do Brasil - uma homenagem aos "zés" do país. A atriz Viviane Araújo vem mais uma vez como rainha da bateria. A musa vem com uma roupa dourada, "relicário", segundo ela. "Não estou nervosa, mas ansiosa. Fizemos um trabalho lindo e estamos confiantes", diz ela. Veterana na avenida, Viviane disse que a grande diferença neste ano para seu desfile está na cabeça. "É a peruca, é a primeira vez", brincou ela, ostentado a cabeleira falsa. Com 15 minutos de atraso, às 22h45, a Mancha Verde entrou no Sambódromo. O Anhembi ainda não estava totalmente lotado, como é comum na segunda noite de desfiles. Antes do desfile, o afoxé Ile Omo Dada abre o carnaval no sambódromo de São Paulo, como é tradição. Outros dois afoxés convidados também desfilam juntos.