Sem polícia, Largo da Batata é tomado por lixo e venda de drogas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Largo da Batata, zona oeste de SP, onde ocorreram shows para dispersão do público dos blocos, a situação é de muito lixo, muita gente e pouco policiamento. Segundo relatos, houve brigas entre foliões que foram apartadas pela própria população pela ausência de polícia. Vendedores se sentem livres para oferecer lança-perfume aos gritos. O show principal da noite reuniu as cantoras Tulipa Ruiz, Anelis Assumção e Céu. AGRADA OS GREGOS Na Bela Vista, no centro de São Paulo, uma multidão continua tomando a rua Rui Barbosa apesar do bloco Agrada os Gregos não estar tocando mais. Segundo a CET, o bloco reuniu 80 mil foliões na região. Não há sinal de funcionários da prefeitura, nem garis. A polícia militar, que monitorou por alguns momentos, foi embora. Não há previsão de término.