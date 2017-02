'Alegria na Bahia não entrou em crise', diz Carlinhos Brown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desfilando com seu trio independente Camarote Andante do circuito Barra-Ondina, Carlinhos Brown defendeu os blocos que cobram pelos abadás que servem como ingresso para o desfile. O cantor e compositor baiano afirmou que o Carnaval baiano está se reinventando e que "é injusto" afirmar que os blocos não trouxeram benefícios para a Bahia. Brown defendeu um modelo de coexistência entre os blocos pagos e os trios elétricos que desfilam gratuitamente para o folião. E negou que exista um esgotamento no modelo do Carnaval baiano. "A alegria na Bahia não entrou em crise", disse Brown, que na sequência emendou uma música da Timbalada, banda criada por ele nos anos 1990 e que é conhecida por suas músicas percussivas. Brown ainda dividiu os vocais com a banda Mukindala, mais recente projeto musical apadrinhado pelo "cacique". A banda é liderada pela cantora Paula Sanfer, revelada no programa "The Voice", em que Brown é jurado. A banda também é formada por pelo cantor e compositor Rafa Chagas e pelo percussionista Gato Preto, que é mestre de capoeira e aprendeu a tocar nos projetos sociais de Brown no bairro do Candeal. Neste sábado (25), desfilaram em Salvador artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques Claudia Leitte e as bandas Eva e Timbalada.