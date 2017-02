SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio contabilizou 1,6 milhão de foliões atrás dos blocos que desfilaram neste sábado (25) em diversos bairros da cidade. A Banda de Ipanema reuniu 150 mil seguidores pela orla, segundo a Riotur. O maior bloco do dia foi o Cordão da Bola Preta, que levou 800 mil foliões às ruas do centro da cidade pela manhã. O Bloco da Favorita, que toca predominantemente funk, arrastou 500 mil pessoas pela avenida Atlântica em Copacabana.