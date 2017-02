Desfile da Mancha tem torcida com sinalizadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeira escola a se apresentar na segunda noite, a Mancha Verde agitou a torcida, que acendeu vários sinalizadores verdes na arquibancada. Zé Carioca, Zé Wilker, Zé do Caixão e até o personagem Zé bonitinho são alguns dos "Zés" homenageados em fantasias das alas da Mancha. Zé Celso Martinez Correa recebeu um carro alegórico com crianças dançando. O diretor, ator e realizador, no entanto, não estava no carro. Homenageando o povo da Bahia, a Unidos do Peruche será a próxima a desfilar no Anhembi. A Mancha abriu desfile levantando as arquibancadas. Com seis minutos de desfile, estavam na avenida apenas a comissão de frente e dois carros alegóricos - um deles fazia parte da comissão. O carro abre-alas, grandioso e muito colorido, arrancou aplausos quando jogou serpentinas na plateia. Puxadas por Viviane Araújo, rainha da bateria, os ritmistas foram para o recuo às 23h10.