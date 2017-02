Peruche tem carro cheiroso e homenageia povo da Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unidos do Peruche vai homenagear o povo e a cultura da Bahia. A escola de samba começará o desfile usando como pano de fundo o triângulo amoroso entre o português Caramuru e as irmãs índias Paraguaçu e Moema, que se passa em Salvador. A ideia é mostrar o misticismo do povo soteropolitano, com crenças e festas religiosas e os nomes que ajudaram a cidade. A previsão é que o carro de abre-alas seja o maior que e a escola já usou em todos os carnavais, com 48 metros de altura. Ele exala uma essência cheirosa pelo Anhembi e teve que ser empurrado para entrar na avenida. No segundo setor, a escola vai narrar a independência da Bahia, conquistada em 2 de julho de 1823, dez meses após a do Brasil. O terceiro carro alegórico vai falar da união entre as religiões. O Pelourinho, principal ponto turístico da cidade, será lembrado na quarta alegoria –atores vão representar cenas que mostram o local no século passado e nos dias atuais.