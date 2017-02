Peruche tem Michael Jackson em carro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unidos do Peruche é uma grata surpresa até agora. Escola tradicional do Carnaval paulistano, mostra um samba firme, sustentado pela bateria Grau 10. No início do desfile, soltou bexigas em formato de pássaros no Anhembi. Um carro alegórico da Unidos do Peruche retrata pelourinho. Até Michael Jackson apareceu por lá. A escola faz paradas no seguindo o ijexá, tradicional ritmo africano popular em Salvador. A escola encerrou seu desfile borrifando água de cheiro e empolga a arquibancada. Próxima escola a se apresentar, a Império da Casa Verde fará desfile sobre a paz mundial.