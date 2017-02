10 - Império da Casa Verde tem alegorias e fantasias de luxo para falar da paz mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atual campeã do Carnaval vai falar da paz mundial, com alegorias e fantasias de luxo. Em busca do bicampeonato, a escola vai teatralizar os componentes de praticamente todos os carros alegóricos, com exceção do abre-alas. A comissão de frente vai encenar na avenida o "Nascimento da Nova Era". O segundo carro da Império vai mostrar o mundo ideal do Tigre Guerreiro, com rios e animais silvestres protegidos. A terceira alegoria trará tanques de guerra, dos quais sairão flores para decretar o fim das disputas entre os povos. Na última alegoria, a Império de Casa Verde promete entregar um mundo perfeito para as próximas gerações.