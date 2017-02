Após troca, brasileiro é dispensado na NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelinho Huertas foi dispensado pelo Houston Rockets da NBA neste sábado (25). O armador brasileiro, de 33 anos, havia acabado de chegar ao time após deixar os Los Angeles Lakers em uma troca envolvendo o canadense Tyler Ennis. As especulações sobre a dispensa do brasileiro começaram após a confirmação da sua transferência para Houston, na última quinta-feira (23). Por meio de seu Twitter, os Rockets confirmaram que o jogador não fará mais parte do elenco para o resto da temporada. Huertas chegou à NBA em agosto de 2015, após 11 anos na Europa, mas não teve muitas oportunidades na liga americana, participando de apenas 23 das 38 partidas realizadas pelos Lakers nessa temporada. Em apenas uma foi titular e acumula médias de 2,7 pontos e 2,3 assistências.