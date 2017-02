Escola que homenageia Curitiba em SP sofre atraso no desfile

A Nenê de Vila Matilde: 40 minutos de atraso (foto: Reprodução)

A escola de samba paulistana Nenê de Vila Matilde, que neste ano homenageou a cidade de Curitiba, teve problemas no desfile na madrugada deste domingo (26), em São Paulo. Um vazamento em um dos carros da Vai-Vai, que desfilou antes, deixou o piso do Sambódromo do Anhembi sujo molhado e escorregadio. Com isso, a escola atrasou o desfile.

A Nenê de Vila Matilde era a penúltima escola a desfilar neste domingo. E ameaçou não entrar na avenida depois do ocorrido. Segundo o presidente da escola, Manteiga, a Liga das Escolas de Samba tinha obrigação de dar condições de igualdade para todas.

Houve mais de 40 minutos de atraso. A Nenê de Vila Matilde só entrou na pista às 5h15. O público vaiou a demora. O presidente da Liga das Escolas de Samba, Paulo Sérgio Ferreira, pediu compreensão ao público. Manteiga assinou um termo concordando com as condições da pista.

A Nenê de Vila Matilde tinha como enredo Coré Etuba – A Ópera de Todos os Povos, Terra de Todas as Gentes, Curitiba de Todos os Sonhos!. É um retrato da diversidade cultural e étnica da capital paranaense. Entre as participações especiais estava a da youtuber Kéfera Buchmann, que mora em São Paulo, mas nasceu em Curitiba.