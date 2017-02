Aeroporto de Congonhas tem voos cancelados neste domingo

Longas filas de passageiros se formaram neste sábado (25) nos balcões da Latam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após o cancelamento de 9 voos da companhia. Segundo a Latam, a operação deste sábado sofreu impacto devido ao fechamento do aeroporto na noite de sexta, por causa das fortes chuvas que atingiram a capital.

“Em função do ocorrido, houve necessidade do cancelamento de voos neste sábado (25), que operariam a partir das 17h, e 31 voos amanhã (domingo, 26)”, disse a companhia, por meio de nota.

A Latam informou que os passageiros estão sendo reacomodados em voos reprogramados ou nos próximos voos disponíveis da companhia ou de outras empresas. Alguns passageiros relataram à Agência Brasil que precisaram ser acomodados em hotéis na capital para embarcarem somente nesta segunda-feira (27).

Para evitar mais transtornos, a companhia recomendou que os passageiros consultem a situação de seu voo por meio do site da Latam antes de comparecer ao aeroporto.

A companhia também informou que os passageiros com reservas para voos com origem ou destino ao aeroporto de Congonhas ou de Guarulhos hoje ou amanhã podem escolher uma das seguintes opções: solicitar o reembolso do bilhete, sem cobrança adicional; postergar a viagem para até 15 dias após a data de voo original, sem cobrança adicional; alterar o destino dentro da validade da viagem, sem cobrança de taxas. As alterações, segundo a Latam, podem ser feitas no site da companhia.

Fogo em turbina

Na noite de quinta-feira (23), a Latam enfrentou problemas no mesmo aeroporto. Um avião da companhia apresentou problemas durante a decolagem e provocou o fechamento de do Aeroporto de Congonhas. Segundo comunicado da companhia, a aeronave teve um princípio de incêndio em uma das turbinas e a decolagem foi interrompida. Os bombeiros foram acionados e controlaram o incêndio. Não houve feridos.