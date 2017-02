Linhas 5-lilás e 15-prata do Metrô estão paralisadas para testes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 5-lilás e 15-prata do Metrô ficam paralisadas neste domingo (26) para testes no sistema de controle de trens. No período, ônibus gratuitos atendem os passageiros. Os testes nas estações Vila Prudente e Oratório, da linha 15-prata, começaram nesta madrugada e terminam por volta das 16h. No trecho entre o Capão Redondo e Adolfo Pinheiro, da linha 5-lilás, a circulação de trens fica paralisada até às 12h.