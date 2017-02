Homem mata mulher e comete suicídio em bairro nobre de SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem matou a mulher e se suicidou no apartamento onde moravam na região do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, no final da tarde deste sábado (25). O crime ocorreu na cobertura do Condomínio Itaim Podium na rua Bandeira Paulista, por volta das 16h. O diretor da Rede Park de estacionamentos João Alberto Ferrão, 64, matou a mulher, a advogada Renata Ferrão, 51, a tiros e depois cometeu suicídio. O radialista Edson Natale, 59, amigo e vizinho do casal, disse que foi uma surpresa quando chegou em casa por volta das 18h e soube da morte. Segundo Natale, o casal tinha um relacionamento ótimo e não havia nenhum indício de problema. "Fiquei chocado, abismado, não dá para entender", disse. Os corpos foram retirados do local por volta da 0h30 deste domingo (26) e levados ao IML (Instituto Médico Legal) central. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).