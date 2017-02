Curitiba tem nova política pública para prevenção e combate às drogas

A Prefeitura de Curitiba tem uma nova política para tratar os assuntos relacionados às drogas. Desde o início do ano o departamento de Políticas Públicas sobre Drogas voltou para a estrutura da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito. Até o ano passado, o departamento estava vinculado à Secretaria Municipal da Saúde e tinha outra forma de atuação.

De acordo com o diretor do departamento de Políticas Públicas sobre Drogas, Elcio Felipe Fuscolim, uma das principais mudanças será o trabalho intersetorial que envolverá várias secretarias da Prefeitura, os governos estadual e federal, entidades privadas, sociedade civil organizada e organizações não governamentais (ONGs).

O departamento também seguirá as diretrizes da Política Nacional sobre Drogas do governo federal. “O departamento sozinho não vai conseguir vencer os desafios de um tema tão complexo como as drogas. Não estamos isolados, sempre temos que fazer parcerias, ter uma diversidade de ações com o governo estadual, federal e com entidades privadas”, explicou Fuscolim.

As parcerias vão marcar a atuação do departamento de Políticas Públicas sobre Drogas da Prefeitura. “Vamos adotar a responsabilidade compartilhada, que é o chamamento de todas as secretarias municipais, estaduais, sociedade civil organizada e também terceiro setor para trabalharmos juntos na aplicação destas políticas sobre drogas”, disse o diretor.

Para alcançar estes resultados, o departamento formará uma equipe multidisciplinar com servidores ligados à Saúde, Educação, Fundação de Ação Social, Esportes e Cultura. Capacitações serão feitas ao longo do ano para a implantação dos projetos.

O departamento terá projetos específicos para tratar o assunto de combate e prevenção de drogas com alunos das escolas desde os 8 aos 14 anos de idade. Também haverá projetos para a faixa etária dos 15 aos 29 anos. “Vamos ter toda uma sequência de trabalho, envolvendo as secretarias municipal e estadual da Educação, e também a Fundação de Ação Social, para abranger as famílias em situação de vulnerabilidade”, explicou Fuscolim.

Projetos

A equipe do departamento de Políticas Públicas sobre Drogas trabalha no desenvolvimento de dois projetos, que serão fundamentais para a prevenção do uso de drogas. O Protege Curitiba, que vai trabalhar com crianças dos 8 aos 14 anos das escolas municipais, e o projeto #VIVA (Valorização Integral da Vida do Aluno), que será feito com estudantes dos 4º anos.

A primeira fase o projeto #VIVA será desenvolvida com 15 escolas do Tatuquara. A previsão de início é para o segundo semestre deste ano. Os projetos serão feitos em parceria com Secretaria Municipal da Educação.

Além da capacitação de servidores e prevenção, o departamento vai atuar com a redução de oferta de drogas, ou seja, o combate ao tráfico de drogas. Este trabalho será feito com o setor de inteligência da Guarda Municipal.

Outro diferencial do departamento de Políticas Públicas sobre Drogas é seguir as orientações dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Unidas (ONU).