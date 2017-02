Hillary “derrota” Batman vs Superman como pior filme

(foto: Divulgação)

O documentário Hillary's América: The Secret History of the Democratic Party e a superprodução Batman vs Superman: A origem da Justiça foram os filmes que mais “ganharam prêmios” na 37ª edição do Prêmio Framboesa de Ouro, o "anti-Oscar" do cinema americano. O filme sobre a candidata derrotada à Casa Branca “venceu” no desempate, ao ficar com o prêmio de Pior Filme do ano.

Além do prêmio de pior filme, Hillary's América ganhou também como pior atriz (Becky Turner), pior ator (Dinesh D'Souza) e pior diretor (Dinesh D'Souza e Bruce Schooley). Já o filme dos dois super-heróis – que era o recordista de indicações, com oito – levou nas categorias de Ator Coadjuvante (Jesse Eisenberg), combo (Ben Affleck e seu pior inimigo para sempre Henry Cavill), roteiro e refilmagem ou sequência.

Kristen Wiig venceu na categoria pior atriz coadjuvante por "Zoolander 2", enquanto "Misconduct", um filme com Anthony Hopkins e Al Pacino, levou o prêmio especial Barry L. Bumstead, destinado ao maior fracasso nas bilheteria da temporada. E Mel Gibson ganhou a Framboesa de Ouro ao artista redimido do ano graças a seu bem-sucedido retorno aos cinemas com o filme bélico "Até o Último Homem", com o qual se reconciliou com Hollywood após vários escândalos e problemas com álcool.