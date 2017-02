Vitória sobre Vasco empolga o Flamengo, que pega o Flu na final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Flamengo sobre o Vasco é mais representativa do que se imagina. Além de findar um jejum de 9 jogos sem bater o rival (desde marco de 2015), o Rubro-negro passou por mais um grande teste na temporada. O clássico foi pegado, com características de jogos da Libertadores, principal objetivo do clube da Gávea em 2017.

Os dois próximos jogos do Flamengo serão decisivos. No domingo, o time encara o Fluminense na final da Taça Guanabara. Já na outra quarta-feira (8 de março), iniciará sua trajetória na Libertadores diante do San Lorenzo-ARG, no Maracanã. "Foi um jogo no estilo da Libertadores. Vasco tem uma equipe muito boa e que não desiste de nenhuma jogada. Algo parecido com o que se encontra em Libertadores. Nosso time foi bem e demonstramos muita determinação também. Esse é o Flamengo independentemente da competição que estiver jogando", disse Romulo.

"Tem muita coisa para acontecer. O Fluminense também vem numa batida muito forte e há alguns jogos sem perder. Então vai ser dureza. Só depois deles é que vamos pensar na Libertadores. O Fla precisa fazer uma grande partida para vencê-los. Mas, claro, o Flamengo está no caminho certo. Tudo que estamos passando nos deixa forte para enfrentar o que vier pela frente", completou Rafael Vaz.

Apesar da proximidade da estreia da Libertadores, o Flamengo já decidiu que mandará força máxima a campo em ambas oportunidades. Zé Ricardo aproveita para convocar a torcida, que decepcionou na semifinal em Volta Redonda. "Agora estamos na final da Taça Guanabara e depois tem a Libertadores, principal competição do ano. Vamos fortes em ambas as frentes. Peço apoio da torcida. Esse grupo está comprometido, quer dar esse retorno. Deixamos tudo em campo. Com a torcida sendo 12º jogador, teremos grande temporada", concluiu.