Superintendente deixa RedeTV! após mostrar ânus de modelo

O superintendente artístico da RedeTV!, Elias Abrão, desligou-se da emissora neste sábado (25), depois que a emissora mostrou, ao vivo, o ânus da modelo Ju Isen, seguindo publicou neste domingo (26) o Notícias na TV.

Abrão assumiu a responsabilidade do ocorrido em seu perfil no Twitter. “Já pedi meu desligamento da RedeTV!. Às vezes pesamos a mão, sem pensar ou ponderar. Abraços”, postou.

Na sexta-feira, o programa Bastidores do Carnaval mostrou, ao vivo, uma passagem da modelo durante o Carnaval de rua em São Paulo. Ela estava com o corpo todo pintado de verde e amarelo e sem roupa íntima. Em dado momento, Ju Isen rebolou e mostrou as partes traseiras, que estavam descobertas, bem quando as imagens de TV tinham também os apresentadores Flávia Noronha e Nelson Rubens na tela. O superintendente foi duramente cobrado pela cúpula da emissora.