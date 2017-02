(foto: Geraldo Bubniak/Agb)

A avenida Marechal Deodoro recebeu, na noite deste sábado (25), o desfile de escolas de samba de Curitiba. A grande novidade deste ano é que não houve competição entre as escolas, ou seja, não havia jurados dando notas para cada quesito e nem rebaixamento do Grupo Especial.

Pelo Grupo Especial, que concentra as principais escolas, o desfile teve as tradicionais Imperatriz da Liberdade, Embaixadores da Alegria, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. Esta última encerrou as apresentações na avenida. Se o desfile competitivo for restaurado para 2018, essas serão as escolas do Grupo Especial.

Antes disso, o desfile começou com o Bloco Afoxé, que reúne participantes de terreiro de umbanda e candomblé. Em seguida, veio o Rancho das Flores, formado por integrantes da terceira idade.

Depois dos blocos, foi a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso: a Império Real, de Colombo e a Os Internautas, de Pinhais. O prefeito de Curitba, Rafael Greca, esteve presente nos defiles.

Neste ano não houve competição por causa da redução da verba para as escolas de samba. s escolas de samba. De acordo com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), foram destinados R$ 539 mil, incluindo os gastos com infraestrutura. Segundo as agremiações, cada escola do Grupo Especial recebeu R$ 30 mil, ou metade do que foi destinado em 2016. As escolas do Grupo de Acesso receberam R$ 18 mil cada, contra R$ 30 mil no ano anterior.