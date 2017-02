Eclipse é visto em Curitiba, mas sem “anel de fogo”

O eclipse em Curitiba: sem "anel de fogo" (foto: Rachel Ribas)

O primeiro eclipse solar de 2017 foi visto no Paraná neste domingo (26). Segundo o Observatório Nacional, o eclipse será anular, também conhecido como “Anel de Fogo”, ou seja, quando se vê todo o desenho do Sol e uma espécie de anel de luz ao redor.

Em Curitiba, o fenômeno foi visualizado por volta das 10h15 em Curitiba. Embora o céu estivesse como nebulosidade variável nesse horário, em alguns momentos foi possível observar o sol encoberto pela lua. Entretanto, pela posição dos dois astros, não se formou um “anel de fogo”; houve apenas um bloqueio parcial do sol. A passagem pela lua em frente ao sol durou cerca de duas horas.

No Brasil, a observação estava prevista para toda a região Sul, Sudeste, grande parte do Nordeste e Centro-Oeste, que poderá ver o eclipse como parcial.

O Brasil terá a oportunidade de visualizar outro fenômeno solar ainda este ano. Em 21 de agosto, haverá um eclipse total do sol, que poderá ser visto no parcialmente somente na região nordeste, próximo do horário do pôr do sol.

Segundo análises do Observatório Nacional, em 14 de dezembro de 2020, haverá um eclipse parcial do sol que terá também visibilidade em grande área do Brasil.