Abel quer time diferente e deve fazer três mudanças para o Fla-Flu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Meu time não será o que foi hoje". Essa foi a promessa de Abel Braga, após a classificação do Fluminense para a final da Taça Guanabara. Apesar de ter avançado, o time admitiu que jogou mal e deve ter pelo menos três alterações na escalação antes do clássico contra o Flamengo. Uma das mudanças será forçada, pois Douglas foi expulso contra o Madureira. O volante era um dos destaques da equipe e será difícil substituí-lo no mesmo nível. A missão de fazer isso deve ser de Pierre, que inclusive entrou no jogo deste sábado para segurar o resultado nos minutos finais e contribuiu bem. Outra mudança natural deve acontecer no gol: Júlio César pode dar lugar a Diego Cavalieri, que está em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo. A falta de ritmo pesa contra Cavalieri, mas é provável que Abel prefira um goleiro com mais experiência para essa decisão. Outra alteração no Flu deve acontecer no ataque: Richarlison tem jogado bem quando sai do banco de reservas e por isso pode receber a chance de ser titular. Contra o Madureira ele foi o melhor jogador do time no 2º tempo. Além disso, Wellington tem sentido dores no púbis e deve dar lugar a ele na final. O que pode mudar esses planos é o jogo do Fluminense contra o Sinop-MT, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). Abel já avisou que não poupará nenhum jogador, o que gera um risco de lesões, desgastes e outras mudanças de cenários.