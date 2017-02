Ex-vice, Natel explica saída e volta para o lado de Leco em eleição

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lançamento da campanha à reeleição do presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros Silva, fez questão de ressaltar, em vários momentos, a união com o candidato a vice Roberto Natel. Natel, que foi vice de Leco nesta gestão, chegou a deixar o cargo e lançar candidatura própria, alegando divergências com a diretoria, mas retornou para o lado do atual mandatário, explicou o motivo do recuo na corrida presidencial. "Naquele momento eu tinha divergências com o presidente, ao longo desses seis meses ele foi modificando aquilo que eu vinha reclamando. O que eu cobrava era participar, conversar com seus parceiros, colocar na mesa aquilo que é importante, explicar por que ele está fazendo algumas coisas. Em nenhum momento quando saí falei mal da gestão. A partir da hora que saí, o Leco passou a olhar esse lado. Eu também tenho defeitos, mas a partir daí chegamos a um denominador comum", afirmou Natel. O candidato a vice admitiu que chegou a manter conversas com a oposição, mas fez questão de ressaltar que jamais seria um candidato de oposição. "Sentei várias vezes com pessoal da oposição, mas sempre com discurso de terceira via, dizendo que viessem ser parte desta terceira via. Nunca estive como candidato de oposição. Você precisa ter clareza para saber a hora de recuar, ver o que é melhor para a instituição, e, nesse momento, é o Leco. Ele tem tido coerência no que vem fazendo. Faz parte, a gente tem que ver que é melhor para o São Paulo." As eleições do São Paulo ocorrem em abril; Leco terá como adversário José Eduardo Mesquita Pimenta, que presidiu o clube entre 1990 e 1994.