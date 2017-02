Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, lança nesta quinta-feira (02) a segunda fase da campanha de vacinação contra a dengue no Paraná. O encontro acontece às 9h30 no auditório da Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba.

A campanha acontece de 3 a 31 de março em 30 municípios do Estado. São eles: Assaí, Bela Vista do Paraíso, Boa Vista da Aparecida, Cambará, Cambé, Cruzeiro do Sul, Foz do Iguaçu, Ibiporã, Iguaraçu, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Londrina, Mandaguari, Marialva, Maringá, Maripá, Munhoz de Mello, Paiçandu, Paranaguá, Porecatu, Santa Fé, Santa Isabel do Ivaí, Santa Terezinha de Itaipu, Sarandi, São Jorge do Ivaí, São Miguel do Iguaçu, São Sebastião da Amoreira, Sertanópolis e Tapira.

SERVIÇO: Coletiva de imprensa para lançamento da segunda fase da campanha de vacinação contra a dengue.

Data: 02 (quinta-feira).

Horário: 9h30.

Local: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - Rua Piquiri, 170 – Bairro Rebouças. Curitiba