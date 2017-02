Volta de William barra desejo de Claudio Winck de ser aproveitado no Inter

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - William voltou ao Internacional. No sábado, o lateral direito foi utilizado no segundo tempo do duelo contra o Brasil de Pelotas, e pode ser titular no clássico Gre-Nal da semana que vem. E isso aconteceu exatamente depois de uma atuação que empolgou Claudio Winck. O lateral fez gol, jogou bem, mas nem assim deve ser aproveitado na equipe. "Quero ficar no time A", disse o atleta de 23 anos cujo contrato com o Internacional vence em março do ano que vem. Mas tal desejo pode não estar muito perto de se concretizar. "Ele jogou bem, é um jogador de qualidade, mas é uma posição que temos muitos atletas. Acima de tudo mostrou serviço, e também sorte porque a bola sobrou para ele após o rebote do goleiro", minimizou o técnico Antonio Carlos Zago. Winck jogou na partida em que a base do Inter foi formada pela equipe B, diante do Criciúma, pela Primeira Liga. Depois de um primeiro tempo com algumas dificuldades, o lateral fez a jogada da expulsão de Nino, no time rival. E depois recebeu cruzamento, venceu de cabeça e marcou no rebote o gol de empate do jogo. Mas a ideia da comissão técnica não passa por ele. Ceará, que está lesionado, Junio, Alemão e agora William são os laterais direitos do time de cima. Winck só poderia ter espaço no meio-campo, mas ainda assim é uma situação difícil. Atualmente ele treina com o time B no Centro de Treinamentos de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, utilizado pelas categorias de base. Formado no clube e eleito grande promessa dos times inferiores há alguns anos, Winck vive uma rotina de empréstimos desde 2015. Esteve no Hellas Verona, da Itália, e na Chapecoense.