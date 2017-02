Mortos-vivos estão à solta no centro de Curitiba

(foto: Josianne Ritz)

A caminhada dos zumbis toma o centro de Curitiba neste começo de tarde de domingo (26) de Carnaval. Como acontece nos últimos sete anos, milhares de pessoas devem participar da Zombie Walk até a noite. A concentração é na Boca Maldita, de onde os participantes devem seguir em "procissão" até a Praça 19 de Dezembro, onde estão programados shows do outro mundo.

Nesta no, a Zombie Walk quase não acontece em Curitiba. No começo da semana chegou a ser cancelada pelos organizadores por causa das exigência da Comissão Permanente de Análise de Grandes Eventos (Cage). Mas com a repercussão do cancelamento, a Fundação Cultural de Curitiba e o próprio prefeito Rafael Greca se esforçaram para intermediar uma solução.

Uma das primeiras Zombie Walks aconteceu em outubro de 2003, em Toronto no Canadá. Apenas seis pessoas participaram. Em agosto de 2005 a primeira Zombie Walk em grande escala aconteceu também na cidade canadense de Vancouver e contou com a participação de 400 "mortos-vivos". Acredita-se que a primeira Zombie Walk realizada no Brasil tenha sido em Belém, no Pará, em outubro de 2006. A Zombie Walk de São Paulo e do Rio de Janeiro acontecem no dia de Finados, no dia 2 de novembro. O evento é promovido via redes sociais. As Zombie Walks no mundo são consideradas por muitos participantes como um evento underground.