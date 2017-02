Morre Bill Paxton, ator de 'Titanic', aos 61 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bill Paxton morreu neste domingo (26) após complicações em um procedimento cirúrgico. Segundo as revistas "Variey" e "The Hollywood Reporter", a família divulgou um comunicado pedindo privacidade e relembrando que "Bill começou sua carreira em filmes de Hollywood trabalhando no departamento de artes, e passou a ter uma carreira ilustre abrangendo quatro décadas como um amado e prolífico ator e cineasta". Bill estreou como ator ainda nos anos 70, após fazer parte do departamento de arte de produções pequenas. Em 1986, trabalhou com James Cameron pela primeira vez em "Aliens, O Resgate", continuação de "Alien: O Oitavo Passageiro" (1979). Esteve também em "Apolo 13" (1995), com Tom Hanks, e em 1997 voltou a trabalhar com Cameron em "Titanic", vivendo o explorador que busca uma valiosa joia nos destroços do navio. O papel é o mais lembrado de sua carreira, que inclui a série "Big Love - Amor Imenso", entre 2006 e 2011, e personagens coadjuvantes em "O Abutre" e "No Limite do Amanhã", ambos de 2014. Como diretor, comandou "A Mão do Diabo" (2001) e "O Melhor Jogo da História" (2005), produzido pela Disney e estrelado por Shia LaBeouf. O ator estava em plena atividade: em fevereiro estreou no canal norte-americano CBS a série "Training Day". O último filme no qual atuou, "O Círculo", será lançado nos EUA em abril.