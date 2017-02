Curitiba tem temperatura de 25ºC neste domingo e chuva a semana toda

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A temperatura em Curitiba nesta tarde de domingo estava em pouco mais de 25ºC na tarde deste domingo (26). Com muita cobertura de nuvens, a máxima está abaixo do registrado nas últimas semanas. O fim de manhã teve temperatura elevada nas áreas mais no oeste do Paraná.

Ainda pode chover em boa parte do Estado neste domingo. Ao longo da semana a previsão também é de chuva, com pancadas fortes e isoladas, inclusive em Curitiba. As temperaturas devem voltar a subir na Capital até o final desta semana, retornando na casa dos 30ºC.