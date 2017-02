Personagens de HQs, cinema e folclore se reúnem em bloco de Olinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já imaginou Coringa e Batman juntos? E a Rita Repulsa com os Powers Rangers? No Enquanto Isso na Sala da Justiça, em Olinda (PE), isso é possível. O super encontro, que já lota o Alto da Sé no sítio histórico da cidade, tem a proposta de unir heróis e vilões no domingo de Carnaval. O bloco chama a atenção pelas fantasias elaboradas e mostra que o único poder incomum de todos é suportar o calor de mais de 35 graus. "É o segundo ano que venho de Freddy Krueger. Pela folia vale o sacrifício", diz o cozinheiro Fábio José dos Anjos. "Sempre venho, mas esse ano resolvi me fantasiar. Se você encarnar o personagem a interação é bem maior", afirma a professora Tereza Cavalcante. O Enquanto Isso na Sala da Justiça não se resume a apenas personagens de quadrinhos ou do cinema. Há espaço também para figuras do nosso folclore como o saci e a iara, e para heróis e vilões originais como o Super Sombra e a Super Abacaxi. Assim como boa parte das agremiações que se apresentam em Olinda (PE), o super bloco também teve crítica a políticos. Os amigos Alberto Souza e Ana Borges criticaram a reforma da Previdência. "É um absurdo o que querem fazer com os trabalhadores do nosso país. Estamos aqui para manifestar isso, é Carnaval, mas não podemos deixar de ter consciência política", diz Ana.