Macaxeira com charque é um dos pratos preferidos em Olinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para ter energia para subir e descer as ladeiras de Olinda (PE) atrás das orquestras de frevo e grupos de maracatu, os foliões precisam se alimentar bem. Na cidade, o prato que faz sucesso é a famosa macaxeira com charque ou mandioca com carne seca. Em qualquer ponto da cidade é fácil de encontrar o alimento. A macaxeira com charque acompanhada de vinagrete é vendida em porções média e grande por R$ 7 e R$ 10, respectivamente. Marcelo e Cíntia Sanzalone afirmam que o prato é o preferido do folião da cidade. "Para se ter uma ideia, por dia vendemos mais de 25 quilos de macaxeira e de charque", diz. Suzana Mendes e Pedro Bandeira, de Curitiba, experimentaram o prato e o recomendaram. "É uma porção suficiente para alimentar bem. É gostoso e barato", afirma ela. Para quem preferir, há também opções de comidas mais tradicionais como espetinhos, cachorro quente, hambúrguer e tapioca. Os lanches custam a partir de R$ 4.