Refugiados da Síria vendem salgados árabes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bem ao lado do palco em que o Cordão do Boitatá se apresenta neste domingo (26) no Rio, dois irmãos sírios, refugiados, fazem sucesso vendendo salgados árabes. Ousama, 22, e Omran Barbour, 23, chegaram no Rio há dois anos, fugidos da guerra entre governo sírio e rebeldes em seu país. Eles viviam na cidade de Damasco, capital da Síria, onde eram estudantes. Este é o primeiro Carnaval em que trabalham. A dupla ainda tem dificuldade com o português, principalmente para formar grandes frases. Mas conseguem superar bem a barreira do idioma para vender aos clientes. As esfihas e kibes a R$ 4 eram bastante elogiadas enquanto a reportagem entrevistava os irmãos. Questionado sobre o que achava da Carnaval carioca, Ousama foi sucinto: "É bom", disse antes de interromper a conversa para atender mais um cliente.