Ibrahimovic marca no fim e dá título ao Manchester United

(foto: Facebook/Manchester United)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester United conquistou o título da Copa da Liga Inglesa com a vitória na final contra o Southampton por 3 a 2. O gol da vitória veio com Ibrahimovic aos 41 min do segundo tempo. O jogo também marcou o segundo título do técnico português José Mourinho no comando do time inglês; o primeiro havia sido a Supercopa da Inglaterra, no ano passado. O Manchester saiu na frente logo no primeiro tempo, com um gol de Ibrahimovic aos 18 min. Aos 38 min, Lingard ampliou a vantagem com o segundo gol da partida. A reação do Southampton veio no fim do primeiro tempo, com um gol de Gabbiadini. O jogador italiano também foi o responsável pelo segundo gol do time, logo no início do segundo tempo, aos 4 min, deixando o placar empatado. Só após quase 40 minutos sem gols, o desempate veio com o gol decisivo de Ibrahimovic.